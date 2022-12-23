Пять продуктов и напитков, которых следует избегать зимой, чтобы сохранить здоровье

Со сменой сезона следует изменить и свой рацион. Избегайте этих пяти зимних продуктов, чтобы держать под контролем свой иммунитет и общее состояние здоровья.

Лучше держаться подальше от определенных продуктов, чтобы поддерживать сильную иммунную систему и предотвратить аллергию.

Об этом пишет диетолог Прити Гупта для медпортала Health Shots.

Зимние продукты, которых следует избегать

Вот 5 таких продуктов, которые вы не должны есть в холодную погоду, иначе они могут сказаться на вашем иммунитете и общем состоянии здоровья.

1. Десерты из сахара-рафинада

Зима и десерты из рафинированного сахара — не лучшая комбинация. Сахар может вызвать воспаление и снизить иммунитет.

2. Жареная пища

Жареная пища дольше переваривается и не очень полезна. Зимой эти продукты могут замедлить скорость метаболизма и заставить вас чувствовать себя очень ленивыми.

3. Холодные молочные напитки

Какими бы вкусными ни были холодные молочные продукты, лучше избегать их зимой. Напитки на основе молока, такие как молочные коктейли или ароматизированное молоко, могут вызвать простуду, а боль в горле может привести к сильному кашлю.

4. Холодные напитки и фруктовые соки

Хотите выпить газировку? Что ж, придется немного подождать! Газированные напитки, такие как кола или спрайт, могут снизить защитную систему организма, поскольку организму требуется гораздо больше энергии, чтобы снизить температуру холодного напитка до температуры тела. Это может ослабить ваше тело и сделать его склонным к болезням. То же самое касается фруктовых соков. Хотя они полезны для здоровья, они не являются хорошим выбором в холодное время года, особенно если им холодно.

5. Консервы

Консервы или соленья содержат дополнительное количество соли и масла, чтобы увеличить их срок годности. Но процесс хранения продуктов питания может убить основные питательные вещества, необходимые для организма. Это также может вызвать аллергию у некоторых людей. Почему бы вместо этого не выбрать свежие сезонные продукты, поскольку они могут поддерживать скорость метаболизма и предотвращать аллергию или сезонные заболевания!

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