Семь продуктов, которые наносят вред здоровью зубов вашего ребенка

Названы семь худших продуктов для детских зубов и их общего состояния. Старайтесь не давать их регулярно.

В то время как некоторые продукты могут помочь вашему здоровью зубов, другие могут вызвать проблемы со здоровьем полости рта.

Доктор Кришна Прасад, консультант-педиатр из Больница материнства в Бангалоре, рассказала Health Shots, что иногда может быть немного сложно заставить ваших детей соблюдать гигиену зубов. То, что вы едите, оказывает значительное влияние на здоровье ваших зубов, а когда дело касается ваших детей, отказ от определенных продуктов питания может творить чудеса.

По словам доктора Прасад, вот продукты, которых следует избегать для здоровья полости рта:

1. Карамель

Перечная мята, леденцы и даже леденцы от кашля могут нанести вред вашим зубам. Эти конфеты с высоким содержанием сахара могут застрять в полости зуба.

2. Сладкое, что прилипает

Многим детям нравится есть ириски, конфеты или сладости, которые застревают у них во рту. Эти продукты имеют высокое содержание сахара и также могут застревать в полостях зубов.

3. Соленья

Соленые огурцы могут быть вкусными в сочетании с вашей любимой едой, но эти кислые деликатесы вредны для зубов. Соленья сделаны с уксусом и могут разрушить слизистую оболочку зубов.

4. Газированные напитки

Газированные напитки — любимый напиток многих детей, но эти напитки не приносят пользы зубам. Они содержат кислоту, которая разрушает слой эмали, многие безалкогольные напитки также содержат много сахара.

5. Обработанные сухофрукты

Сухофрукты полезны для организма, но многие производители добавляют в сухофрукты большое количество сахара, чтобы сделать их более сладкими. Сухие фрукты, такие как изюм, могут легко застрять во рту.

6. Томатный соус или соевый соус

Томатный соус и соевый соус используются во многих вкусных блюдах, но, к сожалению, они могут повредить эмалевый слой. Зубы могут стать желтыми или коричневыми, если вы не ограничите его потребление.

7. Консервированные фрукты

Консервированные фрукты часто заливают сладким сиропом, а все мы знаем, что сахар — злейший враг наших зубов.

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