Семь способов ускорить метаболизм для быстрой потери веса

Когда речь заходит о похудении, первое, что приходит на ум, это как увеличить метаболизм.

Термин «метаболизм» относится к функции ферментов в способности организма переваривать пищу, функционировать, расти и адаптироваться к различным ситуациям. Он превращает пищу, которую мы едим, в полезную энергию для нашего тела. Итак, если ваш метаболизм медленный, это прямо или косвенно влияет на вашу способность сбрасывать вес.

Компания Health Shots поговорила с доктором Апарной Говил Бхаскер, чтобы узнать способы ускорить метаболизм.

1. Занимайтесь высокоинтенсивными упражнениями

Чтобы поддерживать повышенный метаболизм и скорость сжигания жира в течение нескольких часов, вам необходимо заниматься высокоинтенсивными тренировками.

2. Не пропускайте приемы пищи

Пропускать приемы пищи или есть очень мало — не лучший способ похудеть. На самом деле, это может испортить ваш метаболизм в долгосрочной перспективе. По словам доктора Баскер, «регулярное питание помогает поддерживать метаболический баланс. Небольшой прием пищи или перекус 1-2 раза между основными приемами пищи ускоряет обмен веществ».

3. Пейте зеленый чай

Согласно обзорному исследованию Медицинского центра Маастрихтского университета в Нидерландах, зеленый чай может увеличить расход энергии или количество калорий и жира, которые вы сжигаете каждый день. Потребление 2-3 чашек зеленого чая каждый день может стимулировать организм сжигать калории быстрее. Это хороший вариант по сравнению с сладкими соками.

4. Употребляйте продукты, богатые белком, при каждом приеме пищи

Организм тратит больше энергии на расщепление белков, чем на углеводы и жиры. Это вызывает усиление метаболизма, называемое термическим эффектом пищи.

5. Хорошо спать

Знаете ли вы, что сон может не снижать и не ускорять обмен веществ, но недостаток сна может привести к дисбалансу и нарушению регуляции гормонов, связанных с голодом и аппетитом? Недостаток сна может сделать вас голодным, привести к ночным перекусам, тяге к сладкому, и в конечном итоге вы превысите потребление калорий. Этот избыток энергии приведет к постепенному увеличению веса, влияя на обмен веществ.

6. Пейте достаточно воды

Вода способствует ускорению метаболизма, выведению шлаков из организма и контролю аппетита. Кроме того, увеличение потребления воды побуждает ваше тело перестать удерживать воду, что приводит к потере лишних килограммов водного веса. Однако ваш метаболизм замедлится, если вы обезвожены. Выпивайте не менее 10-12 стаканов воды каждый день, чтобы избежать обезвоживания.

7. Питание

Ваша обычная диета должна быть насыщена жиросжигающими продуктами, которые могут ускорить ваш метаболизм. Яблоки, молочные продукты (с высоким содержанием белка), рыба, яйца, чечевица, авокадо, красные фрукты (богатые антиоксидантами), ананас, киви, лимон, имбирь, корица, грейпфрут и т. д. Убедитесь, что вы едите здоровую пищу и соблюдаете диету. здоровый режим тренировок.

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