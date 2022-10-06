Съешьте эти 5 фруктов, чтобы снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца

Ваше тело нуждается в холестерине, особой форме жира, для производства гормонов, витаминов и новых клеток. Но слишком много холестерина может быть вредным. Ваш риск сердечного приступа и инсульта может увеличиться с течением времени, если ваша кровь содержит чрезмерное количество липопротеинов низкой плотности (ЛПНП или плохой холестерин).

Какие фрукты полезны для людей, борющихся с проблемами холестерина?

Чтобы узнать, какие фрукты могут помочь снизить или контролировать уровень холестерина, Health Shots связались с диетологом Делназом Чандувадиа.

1. Богатые клетчаткой фрукты

Потребление слишком большого количества продуктов с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров может привести к дисбалансу уровня холестерина. Однако вы можете не знать, что растворимые продукты, богатые клетчаткой, которые полезны для сердца, могут помочь снизить высокий уровень холестерина. Чандувадиа говорит: «Известно, что фрукты с высоким содержанием растворимой клетчатки, называемой пектином, помогают снизить уровень холестерина. Продукты, богатые клетчаткой, которые вы можете есть, — это яблоки и груши».

2. Ягоды

Ягоды являются питательной электростанцией. Они предлагают множество преимуществ для здоровья. Они также считаются одними из самых восхитительных и универсальных источников фитонутриентов. Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам они особенно богаты биологически активными химическими веществами, которые, как известно, предотвращают болезни сердца и другие хронические заболевания. Просто не забывайте есть их в умеренных количествах. По словам Чандувадиа, «ягоды помогают снизить уровень холестерина и воспаления благодаря антиоксидантам».

3. Авокадо

По данным Калифорнийской комиссии по авокадо, употребление авокадо может помочь вашему организму усваивать другие питательные вещества из вашего рациона. Также в них много мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, которые, помимо всего прочего, полезны для сердца. Кроме того, авокадо может значительно регулировать уровень холестерина как липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), так и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Так что наслаждайтесь ими не только для красоты, но и для здоровья сердца!

4. Банан

Бананы — это не только универсальный и легкий в употреблении фрукт, но и прекрасный суперпродукт, потому что они полны клетчатки, необходимых витаминов и минералов, а также натуральных сахаров, таких как сахароза, фруктоза и глюкоза. По словам Чандувадиа, «бананы являются хорошим источником калия и клетчатки, которые помогают снизить уровень холестерина и кровяное давление».

5. Цитрусовые

Цитрусовые богаты витамином С и клетчаткой, а поскольку они обладают сильными антиоксидантными свойствами, они снижают уровень вредного холестерина ЛПНП и триглицеридов и повышают уровень полезного холестерина ЛПВП.

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