Сеть Рами Леви начала тестировать доставку товаров с помощью дронов

Популярная сеть супермаркетов «Рами Леви» ещё летом текущего года заявила о том, что закупает дроны, которые будет использовать в будущем для доставки своих товаров. Сегодня, 13 декабря, пилотный проект был запущен в Модиине.

Об этом сообщает издание News.walla.

Транспортировку продуктов в городских районах будут осуществлять тяжелые автономные дроны — беспилотные системы, управляемые ПО, и аэротакси.

Рами Леви сообщил, что сеть ставит интересы клиента во главу угла. При помощи дронов компания намерена сократить время ожидания заказа, разгрузить дороги и внести свой вклад в защиту окружающей среды.

«Курсор» писал ранее, что крупная торговая сеть Израиль «Рами Леви» начали инвестировать в дроны. Она приобрела 33,3% акций компании Cando Drones, которая занимается созданием и эксплуатацией беспилотников.

Ещё мы писали, что сеть продуктовых магазинов «Рами Леви» заявила, что в третьем квартале 2022 года ее продажи выросли на 7,8 процента. Но снижение операционной прибыльности, а также скачок финансовых расходов повлияли на строку чистой прибыли, которая составила 23,7 миллиона шекелей.