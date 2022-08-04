Ситуация вокруг Тайваня накаляется: что предпринял Китай после отъезда Пелоси

Военные должным образом отреагируют на «ситуацию с противником», заявили в министерстве обороны Тайваня.

Народно-освободительная армия Китая начала военные учения, включая боевые стрельбы в водах и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, сообщило сегодня государственное телевидение Китая.

Согласно репортажу государственного телевидения, учения должны закончиться в 12:00 (04:00 по Гринвичу) в воскресенье.

Министерство обороны Тайваня заявило в ответ, что его вооруженные силы продолжат повышать уровень боеготовности и будут соответствующим образом реагировать на «ситуацию с противником».

Китай проводит целенаправленные военные учения в зонах вокруг Тайваня в течение нескольких дней на этой неделе в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Тайваньские военные внимательно следят за «ситуацией с противником» в Тайваньском проливе и вблизи отдаленных островов Тайваня, и все их войска, как обычно, проводят ежедневные учения, говорится в заявлении министерства обороны Тайваня.

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал визит Пелоси на Тайвань «маниакальной, безответственной и крайне иррациональной» акцией Соединенных Штатов, сообщила сегодня государственная телекомпания CCTV.

Ван, выступая на встрече министров иностранных дел АСЕАН в Пномпене, Камбоджа, сказал, что Китай приложил все дипломатические усилия для предотвращения кризиса, но никогда не допустит, чтобы его основные интересы были ущемлены.

Нынешние и будущие меры Китая являются необходимыми и своевременными оборонительными контрмерами, тщательно продуманными и оцененными, направленными на защиту национального суверенитета и безопасности в соответствии с международным и внутренним законодательством, цитирует Вана CCTV.

Наш сайт информировал, что Аббас выразил поддержку Китаю на фоне визита Пелоси.