Специалисты назвали лучший напиток для сжигания жира на животе

Жир на животе, который еще также называют висцеральным жиром — считается опасным, поскольку он обволакивает наши внутренние органы.

Медики напоминают: сладкие напитки, такие как газированные напитки, коктейли и обработанные фруктовые напитки, содержат огромное количество сахара и практически не имеют питательной ценности. А без таких питательных веществ, как, например, клетчатка, эти сладкие напитки могут быстро привести к нежелательному увеличению веса.

К счастью, есть такие напитки, которые поможет вам сбросить вес. По словам эксперта по питанию Кортни Д’Анджело, одним из лучших напитков для сжигания жира на животе является напиток с высоким содержанием белка, такой как протеиновый коктейль или смузи.

Эксперт объясняет, что белок важен при потере висцерального жира. К тому же, протеиновые напитки могут вызвать чувство сытости и обуздать чувство голода, что всегда важно при сжигании жира.

Эксперты обнаружили, что диеты с высоким содержанием белка напрямую связаны с потерей жира из-за того, что они сигнализируют о сытости. Кроме того, белок также помогает повысить ваш метаболизм за счет увеличения мышечной массы, констатировала специалист.

При выборе протеиновых коктейлей важно обращать внимание на состав — он должен быть натуральным, а также на его пищевую ценность и производителя продукта.

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