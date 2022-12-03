Специалисты выяснили, что интенсивные занятия спортом не способствуют похудению

Медики уверяют, что это происходит по причине адаптации организма к новым условиям.

Специалисты из США утверждают, что активные физические нагрузки не способствуют ускоренному похудению из-за адаптации организма человека.

Полные результаты исследования опубликованы в научном издании Current Biology.

Медики в ходе исследования установили, что умеренная физическая активность, в среднем, приводит к сжиганию порядка 200 килокалорий в сутки. В то же время, повышение физической активности эти показатели не увеличивает.

В рамках исследования ученые отслеживали уровень физической активности 332 человек, возраст которых составляет от 25 до 45 лет. Наблюдения проводились за людьми, проживающими в разных уголках планеты.

Ученым удалось обнаружить, что охотники из племен хадза, проживающие в Танзании и ведущие очень активный образ жизни, в среднем, теряют такое же количество калорий, как и жители Европы и США при умеренной физической активности.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что активные физические нагрузки не ускоряют процесс сжигания килокалорий. Это аргументировано тем, что организм адаптируется к новым условиям и изменениям обмена веществ.

Медики подчеркивают, что для похудения необходимо подходить комплексно к решению проблемы, и сочетать физические нагрузки с диетами и качественным полноценным сном.