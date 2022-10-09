2 газированных напитка, которые разрушают здоровье вашего кишечника

Как оказалось, некоторые напитки могут быть вредны для здоровья вашего кишечника, особенно когда речь идет о газированных сортах.

Чтобы узнать о двух худших газированных напитках, которые могут негативно сказаться на здоровье вашего кишечника, SheFinds.com поговорили с экспертами в области здравоохранения Келси Батлер и Паулой Добрич.

Газированные энергетические напитки

Энергетические напитки и так вредны для вашего здоровья — высокое содержание сахара и кофеина может нанести вред вашему телу, что приведет к воспалению, увеличению веса и проблемам с пищеварением. А когда вы смешиваете энергетик с газировкой, это только ухудшает ситуацию для вашего кишечника. «Газированные энергетические напитки могут негативно повлиять на здоровье кишечника, потому что они могут вызвать расстройство желудка, препятствовать усвоению питательных веществ и способствовать диарее», — предупреждает Батлер.

Диетическая содовая

К сожалению, искусственные подсластители в диетической газировке имеют свою долю рисков для здоровья, особенно когда речь идет о вашем кишечнике. Добрич объясняет, что «употребление чрезмерного количества диетической газировки» вызывает «изменения в микробиоме кишечника, которые имеют негативные последствия для здоровья», такие как «желудочно-кишечный дискомфорт».

Мерфи поддерживает это мнение, называя искусственные подсластители в вашей любимой диетической газировке «разрушителями кишечника, которые уменьшают количество хороших бактерий в нашем кишечнике и увеличивают количество плохих», что приводит к увеличению газов и вздутию живота.

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