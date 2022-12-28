Стало известно, в каком возрасте люди спят меньше всего

В зрелом возрасте люди спят меньше, чем в раннем и позднем возрасте, говорится в новом исследовании, проведенном учеными UCL, Университета Восточной Англии и Лионского университета.

Исследование, в котором приняли участие 730 187 человек из 63 стран, показало, как режимы сна меняются в течение жизни и чем они отличаются между странами.

Согласно результатам, опубликованным в Nature Communications, продолжительность сна снижается в раннем взрослом возрасте до 33 лет, а затем снова увеличивается в возрасте 53 лет.

Участники исследования играли в мобильную игру Sea Hero Quest, созданную Deutsche Telekom в партнерстве с Alzheimer’s Research UK, UCL, UEA и разработчиками игр Glitchers. В дополнение к выполнению заданий, проверяющих навигационные способности, любого, кто играет в игру, просят ответить на вопросы о демографических характеристиках, а также на другие вопросы, которые могут быть полезны для исследований в области неврологии, например, о режимах сна.

Ученые под руководством профессора Хьюго Спирса (UCL Psychology & Language Sciences) и доктора Антуана Кутро (CNRS, Лионский университет) обнаружили, что в выборке исследования люди спят в среднем 7,01 часа в сутки, а женщины спят на 7,5 минут дольше, чем мужчины в среднем.

Они обнаружили, что самые молодые участники выборки (минимальный возраст 19 лет) спали больше всего, а продолжительность сна снижалась у людей в возрасте от 20 до 30 лет, а затем стабилизировалась до 50 лет и снова увеличивалась. Схема, включая недавно выявленные ключевые моменты времени в возрасте 33 лет, когда снижается плато сна, и 53 года, когда сон снова увеличивается, была одинаковой для мужчин и женщин, а также для разных стран и уровней образования. Ученые говорят, что снижение сна в среднем возрасте может быть связано с необходимостью ухода за детьми и работы.

Профессор Спирс сказал: «Предыдущие исследования показали связь между возрастом и продолжительностью сна, но наше исследование выявило эти три отдельные фазы на протяжении всей жизни. Мы обнаружили, что во всем мире люди спят меньше в середине взрослой жизни, но средняя продолжительность сна варьируется в зависимости от региона и страны».

Люди, которые сообщают, что больше всего спят в странах Восточной Европы, таких как Албания, Словакия, Румыния и Чехия, сообщают о 20-40 мин дополнительного сна в сутки и меньше всего в странах Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, Малайзию и Индонезию. Люди, как правило, спят немного меньше в странах, расположенных ближе к экватору.

Ранее Курсор писал, что чтобы лучше засыпать, медики советуют не менее чем за час до сна постараться оградить себя от внешних раздражителей, например, не стоит играть в видеоигры, решать сложные рабочие и бытовые вопросы. Чтобы помочь организму расслабиться, можно принять теплую ванну, почитать книгу или посмотреть приятный фильм. Также заснуть помогают небольшие прогулки на свежем воздухе и занятия йогой. Все это поможет не только улучшить качество сна, но и снизит уровень стресса. А это, в свою очередь, ведет к укреплению организма и его защиты перед болезнями.

Курсор также сообщал, что эндокринолог назвал неожиданную причину бессонницы. Проблемы со сном могут быть связаны с дефицитом витаминов и недостатком минералов.