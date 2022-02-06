Телескоп Hubble снял удивительный комплекс облаков в космосе

Космический телескоп Hubble снял удивительный комплекс облаков под названием Хамелеон. В этом комплексе можно увидеть и темные облака, в который идет процесс развития звезд, а также ослепительные яркие туманности, в который светятся голубым цветов уже зрелые звезды.
«Плюс Hubble нашел в этом комплексе шесть «неудавшихся звезд». Их называют коричневыми карликами, и они находятся где-то между большой планетой и маленькой звездой, и у них недостаточно массы, чтобы зажечь и поддерживать ядерный синтез в их ядрах», — написали ученые на странице в социальной сети Instagram.
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Ранее Курсор сообщал, что израильская технология сможет найти отдалённые взрывы звёзд, запускающие гамма-всплески.
Кроме того, редакция нашего портала писала, что ученые открыли странную деформированную планету.
Еще напомним, что в Европе создадут фонд инвестиций в космические стартапы.
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