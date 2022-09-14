Три чашки кофе в день продлевают жизнь — ученые

Если выпивать более трех чашек кофе в день, положительный эффект не увеличится, предупреждают специалисты.

Питье трех чашек кофе в день может продлить жизнь. Так утверждают ученые в своем новом исследовании.

Эксперты выяснили, что у регулярно пьющих кофе риск смерти на 12% ниже, чем у непьющих, а риск сердечных заболеваний на 20% ниже.

Однако исследователи обнаружили, что эти преимущества существуют только при употреблении молотого кофе, а не растворимого.

Исследование проводилось на почти 500 000 человек в Великобритании и длилось 11 лет, а его авторы из Университета Земельвейс в Венгрии и Университета Королевы Марии в Великобритании опубликовали его в Европейском журнале профилактической кардиологии.

Если выпивать более трех чашек кофе в день, положительный эффект не увеличится, но помимо кофеина кофе содержит минералы и антиоксиданты, которые снижают риск развития рака, диабета 2 типа и слабоумия.

В то время как другие исследования предупреждают, что кофе может негативно влиять на кровяное давление или сердечно-сосудистые заболевания, доктор Стефан Петерсен из Университета королевы Марии, один из авторов исследования, говорит, что полученные им результаты показывают, что кофе не только не вреден, но и может быть полезен. Петерсен отмечает, что их исследование было проведено на самой широкой на сегодняшний день выборке и сфокусировано на сердечно-сосудистых эффектах.

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