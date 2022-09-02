Названы три лучших продукта, богатых пробиотиками

Нездоровый кишечник может привести к целому ряду проблем в вашем теле, поэтому так важно питаться полезными для него продуктами.

Как оказалось, одним из самых полезных видов продуктов, которые следует учитывать, когда речь идет о здоровье пищеварительной системы, являются те продукты, богатые пробиотиками.

Чтобы узнать больше, SheFinds.com поговорили с экспертом в области здравоохранения Шери Каспер.

Она отметила, что добавление продуктов, богатых пробиотиками, в ваш ежедневный рацион — отличный способ не только не сбиться с пути на протяжении всего пути к снижению веса, но и поддерживать оптимальное здоровье.

1. Кимчи/квашеная капуста

Первым в списке Каспер стоит кимчи или квашеная капуста. Это формы ферментированных овощей; квашеная капуста — это немецкое блюдо, приготовленное из мелко нарезанной капусты, а кимчи происходит из Кореи и может состоять из различных овощей, таких как капуста и редис.

2. Йогурт

Йогурт — один из самых популярных и универсальных продуктов, богатых пробиотиками. Возможно, он уже входит в ваш обычный рацион! Однако, чтобы получить максимальную отдачу от живых бактерий в йогурте, нужно покупать его без подсластителей.

3. Комбуча

Этот ферментированный чай может похвастаться множеством преимуществ для здоровья, в том числе улучшением здоровья кишечника. Как и в случае с йогуртом, Каспер говорит, что выбор правильного сорта важен для достижения оптимальных результатов. Покупайте исключительно натуральную комбучу без вредных добавок.