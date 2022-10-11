Три овоща, из-за которых могут возникнуть проблемы со сном

Эксперты в области здравоохранения отмечают, что перед сном лучше избегать употребления алкоголя и кофеина. Но исследования показывают, что к этому списку можно добавить овощи.

Многие привыкли считать овощи совершенно безобидной пищей. Именно ими часто перекусывают по вечерам — чтобы организм не получал лишних калорий. Но, оказывается, далеко не все плоды можно есть незадолго до отхода ко сну.

Центр сна Valley предупреждает, что сельдерей может вызвать проблемы со сном. И происходит это из-за его мочегонных свойств. И по большей части сельдерей — это всего лишь вода, отмечает WebMD. Это заставит вас вставать ночью, чтобы пойти в ванную.

Второй овощ, который вредит сну, — помидор (помидор). Он очень богат аминокислотой тирамин и вызывает высвобождение норадреналина в головном мозге. Это означает, что он будет держать ваше тело бодрствующим дольше.

Наконец, вы должны отказаться от брокколи перед сном. Эта капуста богата растворимой клетчаткой, которую трудно переваривать. И чем больше времени нужно вашему телу для переваривания пищи, тем дольше вы будете спать.

Ранее врачи подсказали, сколько мяса нужно есть для здорового сердца.

Также «Курсор» сообщал о том, что произойдет с организмом, если каждый день пить чай.