Три овоща, из-за которых могут возникнуть проблемы со сном

Многие привыкли считать овощи совершенно безобидной пищей. Именно ими часто перекусывают по вечерам — чтобы организм не получал лишних калорий. Но, оказывается, далеко не все плоды можно есть незадолго до отхода ко сну.
Центр сна Valley предупреждает, что сельдерей может вызвать проблемы со сном. И происходит это из-за его мочегонных свойств. И по большей части сельдерей — это всего лишь вода, отмечает WebMD. Это заставит вас вставать ночью, чтобы пойти в ванную.
Второй овощ, который вредит сну, — помидор (помидор). Он очень богат аминокислотой тирамин и вызывает высвобождение норадреналина в головном мозге. Это означает, что он будет держать ваше тело бодрствующим дольше.
Наконец, вы должны отказаться от брокколи перед сном. Эта капуста богата растворимой клетчаткой, которую трудно переваривать. И чем больше времени нужно вашему телу для переваривания пищи, тем дольше вы будете спать.
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