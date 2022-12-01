Женщинам подсказали три антивозрастных суперпродукта для более здорового тела

Суперпродукты — это просто богатые питательными веществами продукты, которые предлагают широкий спектр преимуществ, от здоровья сердца до более сильной иммунной системы. Употребление в пищу этих видов продуктов — отличная идея для любого человека на любом этапе жизни, но особенно полезными они могут быть для женщин старше 40 лет. Откройте для себя некоторые из лучших вариантов, которые могут помочь замедлить старение.

SheFinds поговорили с экспертами в области здравоохранения Меган Вонг, RD в AlgaeCal и Кристианом Мори, RD, LDN. Они сказали, что овощи семейства крестоцветных, чернослив и черная фасоль прекрасно дополнят ваш рацион.

1. Крестоцветные овощи

По словам Мори, увеличение потребления крестоцветных овощей, таких как брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, капуста бок-чой, брюссельская капуста и многое другое — отличный способ отрегулировать ваши гормоны, что определенно может пригодиться с возрастом, особенно когда вы входите в менопаузу.

2. Чернослив

По словам Вонг, они действительно могут принести пользу, особенно для женщин старше 40 лет. Фактически, она говорит, что «чернослив — идеальный суперпродукт для подготовки женского тела к менопаузе». Это связано с тем, что этот мощный фрукт может помочь бороться как с потерей костной массы, так и с увеличением веса, которые являются двумя распространенными проблемами, вызванными гормональными сдвигами, которые наш организм начинает претерпевать во время перименопаузы.

3. Черная фасоль

Еще одно фантастическое дополнение к любой диете, особенно для женщин старше 40 лет, — черная фасоль. «Черная фасоль богата магнием и калием — двумя минералами, которые становятся еще более важными с возрастом женщины», — объясняет Вонг. Употребление большего количества продуктов, богатых магнием и калием, является отличной идеей, особенно когда вы приближаетесь к менопаузе.

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