Три вида фруктов, которые вы должны есть каждый день для более здорового тела после 40 лет

Чтобы узнать о некоторых из лучших фруктов, которые вы можете есть каждый день, чтобы сохранить свое тело здоровым после 40 лет, SheFinds.com поговорили с экспертом в области здравоохранения Джесси Федером, зарегистрированным диетологом и личным тренером из My Chron’s and Colitis Team. Он сказал, что бананы, апельсины и черника— одни из его любимых блюд. Узнайте все об их невероятных преимуществах ниже!
1. Бананы
Одним из наиболее важных аспектов вашего здоровья, за которым нужно следить с возрастом, является артериальное давление. «Когда мы становимся старше, наши артерии естественным образом становятся жестче, и это может повышать кровяное давление», — объясняет Федер. К счастью, бананы являются отличным источником калия, который может помочь вам поддерживать его здоровый уровень.
2. Апельсины
Еще одним важным ключом к сохранению здоровья в старости является повышение иммунитета. Один из лучших способов сделать это — увеличить потребление витамина С, а апельсины, как известно, богаты этим веществом.
3. Черника
Ягоды в целом являются одними из лучших фруктов для вашего здоровья в целом, и Федер говорит, что черника, в частности, является фантастическим выбором для людей старше 40 лет благодаря тому факту, что она «наполнена мощными антиоксидантами».
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