Три вида фруктов, которые вы должны есть каждый день для более здорового тела после 40 лет

Фрукты являются важной частью любой здоровой диеты. Они, как правило, богаты клетчаткой, насыщены необходимыми витаминами и минералами, не говоря уже об одном из лучших способов удовлетворить пристрастие к сладкому без вредного сахара.

Чтобы узнать о некоторых из лучших фруктов, которые вы можете есть каждый день, чтобы сохранить свое тело здоровым после 40 лет, SheFinds.com поговорили с экспертом в области здравоохранения Джесси Федером, зарегистрированным диетологом и личным тренером из My Chron’s and Colitis Team. Он сказал, что бананы, апельсины и черника— одни из его любимых блюд. Узнайте все об их невероятных преимуществах ниже!

1. Бананы

Одним из наиболее важных аспектов вашего здоровья, за которым нужно следить с возрастом, является артериальное давление. «Когда мы становимся старше, наши артерии естественным образом становятся жестче, и это может повышать кровяное давление», — объясняет Федер. К счастью, бананы являются отличным источником калия, который может помочь вам поддерживать его здоровый уровень.

2. Апельсины

Еще одним важным ключом к сохранению здоровья в старости является повышение иммунитета. Один из лучших способов сделать это — увеличить потребление витамина С, а апельсины, как известно, богаты этим веществом.

3. Черника

Ягоды в целом являются одними из лучших фруктов для вашего здоровья в целом, и Федер говорит, что черника, в частности, является фантастическим выбором для людей старше 40 лет благодаря тому факту, что она «наполнена мощными антиоксидантами».

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