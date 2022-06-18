Три знака Зодиака, которые встретят любовь в позднем возрасте

Они по-настоящему влюбляются после 40-ка лет.
Об этом пишут УНИАН.
Близнецы
Эти люди склонны к одиночеству. Именно поэтому их серьезные отношения чаще всего появляются после 35 лет. Многие люди, рожденные под этим знаком, комплексуют по данному поводу, однако с особой ответственностью относятся к своим партнерам и тщательно к ним присматриваются.
Стрельцы
Рожденные в ноябре-декабре, как правило, излучают холод в отношениях в юные годы. Они ставят на первый план карьеру, поэтому до 30 лет не задумываются о том, чтобы строить семью.
Если говорить о девушках, то они выходят замуж после 29 лет, а мужчины-Стрельцы вступают в браки по любви после 32-25 лет.
Овен
Овны могут строить отношения в молодости и даже выходить замуж/жениться, но настоящую любовь они встречают после 40 лет. Это связано с тем, что Овны ищут «идеальных» и абсолютно не могут принимать человека с какими-то изъянами или недостатками.