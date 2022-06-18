Три знака Зодиака, которые встретят любовь в позднем возрасте

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые ощущают настоящие бабочки в животе в позднем возрасте. Это не значит, что они не могут любить или состоять в отношениях ранее. Просто до этого времени они не ощущают, что это все серьезно.

Они по-настоящему влюбляются после 40-ка лет.

Об этом пишут УНИАН.

Близнецы

Эти люди склонны к одиночеству. Именно поэтому их серьезные отношения чаще всего появляются после 35 лет. Многие люди, рожденные под этим знаком, комплексуют по данному поводу, однако с особой ответственностью относятся к своим партнерам и тщательно к ним присматриваются.

Стрельцы

Рожденные в ноябре-декабре, как правило, излучают холод в отношениях в юные годы. Они ставят на первый план карьеру, поэтому до 30 лет не задумываются о том, чтобы строить семью.

Если говорить о девушках, то они выходят замуж после 29 лет, а мужчины-Стрельцы вступают в браки по любви после 32-25 лет.

Овен

Овны могут строить отношения в молодости и даже выходить замуж/жениться, но настоящую любовь они встречают после 40 лет. Это связано с тем, что Овны ищут «идеальных» и абсолютно не могут принимать человека с какими-то изъянами или недостатками.