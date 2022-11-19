У пилотов самолетов эмоциональный интеллект ниже среднего — исследование

Согласно недавнему академическому исследованию, американские пилоты, как правило, обладают меньшим эмоциональным интеллектом, чем другие американцы.

Результаты этого исследования, опубликованные в рецензируемом академическом журнале Scientific Reports, проливают свет на показатель, который не часто изучают среди пилотов, и который действительно может сыграть роль в обучении пилотов в будущем.

Термин «эмоциональный интеллект» впервые был придуман в 1960-х годах, но приобрел популярность в 90-х, положив начало десятилетиям исследований.

Человек с особенно высоким уровнем эмоционального интеллекта будет лучше понимать как свои эмоции, так и эмоции других. Это, в свою очередь, может помочь в корректировке эмоций и понимании ситуаций.

Обладание высоким эмоциональным интеллектом имеет и другие преимущества. Например, предшествующая научная работа указывала на корреляцию — хотя и не на причинно-следственную связь — между высоким эмоциональным интеллектом, сильными лидерскими качествами и положительным психическим здоровьем.

Поскольку эмоциональный интеллект очень полезен на рабочем месте, особенно когда ваша работа требует общения с другими людьми, было проведено значительное исследование этого предмета и его влияния на различные сектора, такие как здравоохранение или образование. Однако когда дело доходит до мира полетов, эмоциональный интеллект пилотов ранее мало изучался, хотя на военных летчиках проводились ограниченные и безрезультатные исследования.

Согласно исследованию, черта эмоционального интеллекта также связана с такими факторами, как психологическая стойкость, лидерские качества и управление стрессом — чертами, которые необходимы для пилотов.

Чтобы изучить эти факторы, исследователи привлекли в качестве участников когорту из 44 пилотов, каждый из которых имел значительный опыт полетов. Это контрастировало с контрольной группой из 88 человек, не являющейся пилотом, и обе группы заполнили анкету TEIQue, которая используется для изучения ИИ признаков.

Результаты опроса показали, что пилоты набрали меньше баллов, чем контрольная группа.

«Пилоты издавна ассоциировались с мужской культурой, в которой упор делается на агрессивность, соперничество и ориентацию на результат», — отмечают исследователи, указывая на то, что культура работы пилотов способствует ощущению неуязвимости перед человеческой слабостью. Это, в свою очередь, может привести к тому, что пилоты, в основном мужчины, но также и женщины, будут отражать эти культурные черты благодаря процессу обучения. Другими словами, пилоты могут быть обучены менее развитому эмоциональному интеллекту, хотя и непреднамеренно.

Ученые отметили, что в их исследовании есть недостатки, поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше определить уровень эмоционального интеллекта у пилотов.

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