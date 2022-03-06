Убитый в Украине израильтянин похоронен в Араде

Ранее министр иностранных дел Яир Лапид написал в Твиттере свои соболезнования семье Бродцкого, пообещав, что его министерство поможет родственникам любыми возможными способами.

Роман Бродский, израильтянин, попавший в ловушку между российским и украинским огнем, похоронен в южном городе Арад.

Его тело было доставлено в Израиль в пятницу.

«Мое дорогое дитя, мой сын, ты был всем, моя гордость, моя слава. До сих пор мое сердце отказывается верить, я не услышу твой голос, я не увижу твоих глаз. Мы говорили накануне, если бы я только знал, что это был последний день, последний момент», — говорит отец Бродского Яфим,

В МИД заявили, что Бродский входил в состав автоколонны, следовавшей к молдавской границе для выезда из страны. Затем он и его напарник собирались вылететь в Израиль.

Бродский приехал в Израиль в возрасте 13 лет со своей семьей. Он прожил в стране около 27 лет и имел двоих маленьких детей. Он вернулся в Украину около 2 лет назад, чтобы начать бизнес в Киеве.

Спасательная служба Zaka сообщила, что ему 37 лет, хотя некоторые израильские новостные агентства пишут, что ему 41 или 42 года.

Ранее редакция Курсора сообщала, что российские войска полностью разрушили аэропорт в центре Украины.

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