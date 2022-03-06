Российские войска полностью разрушили аэропорт в центре Украины

Сегодня в результате обстрела российскими ракетами был разрушен аэропорт в Виннице в центральной части Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мне только что сообщили о ракетном ударе по Виннице. Восемь ракет… Аэропорт был полностью разрушен», — сказал он.

По Виннице в центре Украины российские оккупанты выпустили 9 ракет, сообщил в срочном обращении Зеленский. Полностью разрушен аэропорт. Ракеты, попавшие в Винницкий аэропорт, по предварительной информации, были выпущены из Приднестровья, сообщает Военное телевидение Украины.



«Только что мне доложили о ракетном ударе по Виннице. 8 ракет против нашего города, против мирной Винницы, которая не угрожала россии. Полностью разрушен аэропорт. Они продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь, которую строили мы, наши родители, наши дедушки и бабушки, поколение украинцев», — сказал Зеленский в срочном видеообращении.

Он добавил: «Повторяем каждый день, закройте небо над Украиной! Закройте для всех русских ракет, для всей военной авиации, для всех этих террористов. Сделает гуманитарную воздушную зону без ракет и без авиабомб. Начните защищать людей. Вы это можете».

Президент Украины заключил, что если Запад этого не сделает и если не даст хотя бы самолеты, чтобы Украина могла сама себя защитить, то «можно сделать только один вывод – вы тоже хотите, чтобы нас медленно убивали. Это ответственность и политиков мира, западных лидеров. С сегодняшнего дня и навсегда».

Ранее редакция нашего портала писала, что российские авиакомпании прекращают полеты за границу.

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