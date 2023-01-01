Ученые доказали, что фрукты снижают риск развития диабета

Австралийские ученые утверждают, что прием фруктов способствует снижению риска развития диабета второго типа на 36%.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Автор исследования Никола Бондонно заявил, что его команда выявила связь между потреблением фруктов и маркерами чувствительности к инсулину. Из этого следует, что людям, которые едят больше фруктов, нужно вырабатывать меньше инсулина для того, чтобы снизить уровень глюкозы в организме. По его словам, это важно, поскольку гиперинсулинемия — превышение уровня инсулина в крови — связана не только с диабетом, но и высоким кровяным давлением, ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

По его словам, потребление фруктов и сбалансированная здоровые диета — верный способ снизить риск развития диабета второго типа.

Представители Университета Эдит Коуэн проанализировали данные 7675 австралийцев и оценили результат употребления фруктов и фруктового сока и уровень распространенности диабета. Исследование длилось пять лет. Выяснилось, что те, кто употреблял минимум две порции фруктов — 300 грамм, имели большую чувствительность к инсулину, чем те, кто ел полпорции. Однако для сока такая тенденция не актуальна, вероятнее потому, что в нем больше сахара.

«Курсор» также сообщал, что песок может помочь в борьбе с ожирением.

Помимо этого медики рассказали о фруктах и овощах, снижающих риск инсульта.