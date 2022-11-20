Ученые доказали, что фрукты снижают риск развития диабета

Австралийские ученые утверждают, что прием фруктов способствует снижению риска развития диабета второго типа на 36%.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Ученые говорят, что обнаружили связь между потреблением фруктов и маркерами чувствительности к инсулину. Из этого следует, что людям, которые едят больше фруктов, нужно вырабатывать меньше инсулина для того, чтобы снизить уровень глюкозы в организме. По словам экспертов, это важно, поскольку гиперинсулинемия — превышение уровня инсулина в крови — связана не только с диабетом, но и высоким кровяным давлением, ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Здоровые диета и образ жизни, под которыми подразумевается и потребление фруктов — верный способ снизить риск развития у вас диабета второго типа, резюмировал автор исследования Никола Бондонно.

Представители Университета Эдит Коуэн проанализировали данные 7675 австралийцев и оценили результат употребления фруктов и фруктового сока и уровень распространенности диабета. Исследование длилось пять лет. Выяснилось, что те, кто употреблял минимум две порции фруктов — 300 грамм, имели большую чувствительность к инсулину, чем те, кто ел полпорции. Однако для сока такая тенденция не актуальна, вероятнее потому, что в нем больше сахара, уточнили специалисты.

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Помимо этого, врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.