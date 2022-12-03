Ученые доказали, что голодание продлевает жизнь

Кратковременное голодание оказывает омолаживающий эффект. А правильная практика голодания может даже существенно продлить вашу жизнь.

Специалисты Университетв штата Джорджия ученые доказали полезность голодания.

Об этом сообщает EurekAlert.

Ученые выяснили, что химические соединения, которые вырабатываются организмом во время голодания, омолаживают организм. Ограничение потребляемых калорий продлевает работу органов сердечно-сосудистой системы.

При голодании и низкокалорийных диетах в печени образуется β-гидроксибутират, который регулирует связь между количеством поступающих в организм калорий и темпом старения.

Бета-гидроксимасляная кислота имеет эффект омоложения эндотелиальных клеток, из которых состоит поверхность кровеносных и лимфатических сосудов.

Ученые считают, что изучение данного механизм поможет в будущем создать имитацию эффекта β-гидроксибутирата и снизить заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, Альцгеймером и раком.

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