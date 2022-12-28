Ученые заявили, что большинство людей неправильно едят яблоки

Специалисты говорят, что большинство людей на планете неверно едят яблоки.
Такое заявление сделали ученые из Технологического университета Граца (Австрия).
При этом ученые пришли к выводу, что 90% полезнейших микроорганизмов-пробиотиков находится в сердцевине яблока. Таким образом, чтобы получить пользу от фрукта, его необходимо съедать вместе с огрызком. Не менее важно не чистить яблока, а хорошенько вымыть и есть вместе с кожурой. В ней содержится множество ценных веществ и элементов, которые считаются профилактикой целого ряда болезней. Чтобы получить пользу от яблок, их советуют есть не менее 4-5 раз в неделю.
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