Ученые нашли необычный способ существенно улучшить метаболизм

Новый научный способ не имеет ничего общего с диетой и физическими упражнениями.

Исследователи нашли интересный выход для тех, кто пытался сбросить несколько килограммов, но ни диета, ни физические упражнения не помогли.

Об этом передает ТСН.

С целью изучить состояние 14 мужчин и женщин с избыточным весом от 40 до 75 лет, исследователи поместили их в специальную закрытую камеру. Там измерялась частота дыхания в течение 40 часов. Это измерение позволило им определить такие факторы, как скорость и время сжигания калорий во время бодрствования и сна.

Период разбили на две сессии, в зависимости от действия света. Один имитировал естественный свет: яркий день и тусклый вечер, а другой изменял эту последовательность. На обоих сеансах участники находились в ночной темноте и регулярно питались, поддерживая постоянное содержание калорий и макронутриентов.

Образцы крови принимали перед завтраком и ужином, затем с 30-минутными интервалами в течение четырех часов после обоих приемов пищи для определения уровней триглицеридов, инсулина, мелатонина и глюкозы (все они играют роль в обмене веществ).

Исследование показало, что времяпрепровождение при ярком свете привело к снижению уровня глюкозы в крови перед ужином по сравнению с тем, чтобы провести день при тусклом свете. Напротив, яркий свет вечером привел к снижению скорости метаболизма во сне, а это значит, что участники съедали то же количество пищи, но сжигали меньше калорий во время сна.

Изменение условий освещения в помещении таким образом, чтобы они имитировали цикл природного света и тьмы, обещает улучшить метаболическое здоровье, говорит автор исследования.

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