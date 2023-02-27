Ученые нашли простой способ уменьшить риск заражения и смерти от коронавируса

Об этом пишет BJSM.
Чтобы снизить риски заражения, достаточно еженедельно тратить не менее 150 минут на физические упражнения умеренной интенсивности или 75 минут на интенсивные упражнения, говорят эксперты.
Предыдущие исследования показывают, что физическая активность может снизить риск заражения и тяжесть респираторных инфекций благодаря способности укреплять иммунную систему. Связь между регулярной физической активностью и тяжестью COVID-19 плохо изучена, но, вероятно, включает как метаболические факторы, так и факторы окружающей среды, говорят исследователи.
Ученые в ходе своей работы попытались выявить время физической активности, необходимое для снижения риска заражения. Ученые провели поиск соответствующих исследований, опубликованных в период с ноября 2019 года по март 2022 года в трех основных базах данных, и объединили полученные результаты.
В исследованиях приняли участие всего 1853610 взрослых. Средний возраст участников составил 53 года. Большинство исследований были обсервационными и проводились в Южной Корее, Англии, Иране, Канаде, Великобритании, Испании, Бразилии, Палестине, Южной Африке и Швеции.
Анализ объединенных данных показал, что в целом у тех, кто включал регулярную физическую активность в свой распорядок дня, риск заражения SARS-CoV-2 был как минимум на 11% ниже.
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