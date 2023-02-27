Ученые нашли простой способ уменьшить риск заражения и смерти от коронавируса

Предыдущие исследования показывают, что физическая активность может снизить риск заражения и тяжесть респираторных инфекций благодаря способности укреплять иммунную систему. Связь между регулярной физической активностью и тяжестью COVID-19 плохо изучена, но, вероятно, включает как метаболические факторы, так и факторы окружающей среды, говорят исследователи.

Ученые в ходе своей работы попытались выявить время физической активности, необходимое для снижения риска заражения. Ученые провели поиск соответствующих исследований, опубликованных в период с ноября 2019 года по март 2022 года в трех основных базах данных, и объединили полученные результаты.

В исследованиях приняли участие всего 1853610 взрослых. Средний возраст участников составил 53 года. Большинство исследований были обсервационными и проводились в Южной Корее, Англии, Иране, Канаде, Великобритании, Испании, Бразилии, Палестине, Южной Африке и Швеции.

Анализ объединенных данных показал, что в целом у тех, кто включал регулярную физическую активность в свой распорядок дня, риск заражения SARS-CoV-2 был как минимум на 11% ниже.

Ранее Курсор писал, что в ВОЗ не исключают, что вирус «Марбург» сможет конкурировать с коронавирусом. Новое заболевание начало стремительно распространяться в мире.

Ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID. Новое исследование показывает, что повторные бустеры против COVID-19 вредят ответу Т-клеток.

Кроме этого, эксперты рассказали, что нужно знать о Kraken, последнем варианте COVID-19. Подвариант Omicron, XBB.1.5, быстро распространяется и может стать самой доминирующей версией коронавируса.