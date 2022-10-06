Ученые нашли способ диагностировать болезнь Альцгеймера по сетчатке глаза

Начало болезни Альцгеймера можно диагностировать путем исследования белков в сетчатке вместо сложных и инвазивных ПЭТ-сканирований или анализа спинномозговой жидкости.

Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее неврологическое расстройство, вызывающее сморщивание мозга и гибель его клеток — наиболее частая причина деменции. Болезнь вызывает постоянное снижение мышления, поведения и социальных навыков, что влияет на способность человека функционировать независимо.

Но хотя расстройство неизлечимо, важно как можно быстрее диагностировать его, чтобы можно было принять меры для замедления ухудшения состояния. Врачи надеются в конечном итоге разработать методы лечения, снижающие риск развития болезни Альцгеймера.

Но теперь врачи офтальмологического отделения университетской больницы Самсон Ассута-Ашдод предлагают гораздо более простой способ диагностики болезни Альцгеймера — поиск бета-амилоидных бляшек и аномальных тау-белков в сетчатке глаза. Преимуществом является доступность сетчатки для прямой визуализации неинвазивными средствами.

Исследование было опубликованное в Harefuah, журнал Израильской медицинской ассоциации.

Ученые написали, что сетчатка является компонентом центральной нервной системы, к которому можно легко получить доступ с помощью технологий, обычно используемых офтальмологами. Фоторецепторы в этом «экране» в задней части глаза поглощают свет и передают данные в слой ганглиозных клеток сетчатки. Аксоны (длинные тонкие нервные волокна) в этом слое накапливаются вдоль слоя нервных волокон сетчатки и передают данные в мозг через зрительный нерв, соединенный с глазом.

По словам авторов, поскольку сетчатка связана с головным мозгом, создается впечатление, что изменения в этой части глаза отражают патологические процессы в головном мозге, в том числе развитие болезни Альцгеймера. Амилоидные бета-бляшки были обнаружены в сетчатке трупов при вскрытии людей, умерших от болезни Альцгеймера.

Куркума — натуральная пряность ярко-желтого цвета, которая прикрепляется к бляшкам бета-амилоида. 10 пациентов с болезнью Альцгеймера и 6 здоровых людей попросили проглотить капсулы с куркумой. Несколько дней спустя их сетчатки были исследованы. Было обнаружено, что желтая специя прилипает к клеткам сетчатки у пациентов с болезнью Альцгеймера, но не у здоровых людей.

Другие неинвазивные тесты сетчатки, включая оптическую когерентную томографию и оптическую когерентную томографическую ангиографию, также были проведены, и было обнаружено, что они указывают на раннее развитие болезни Альцгеймера.

Авторы отмечают, что необходимо провести более масштабные испытания, прежде чем их можно будет применять в клинической практике. Они пришли к выводу, что у человека также должен быть обнаружен четкий биомаркер, чтобы убедиться, что у пациента развивается болезнь Альцгеймера, и отправить его на лечение.

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Кроме этого, ученые изобрели новый способ диагностирования болезни Альцгеймера. Американский и китайские исследователи полагают, что обнаружить у людей болезнь Альцгеймера можно благодаря анализу крови.

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