Ученые нашли способ худеть, ничего не делая

Ученые выяснили, что метаболизм можно переключить с режима накопления энергии на ее рассеивание.

Американские ученые нашли революционный способ похудения, не требующий каких-либо действий: благодаря «генетическому переключателю» внутри жировых клеток худеть можно будет даже во сне.

Об этом сообщает издание HealthDay Reporter со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine.

Ученые из Массачусетского технологического института проводили опыты на лабораторных мышах. Изменив ген внутри жировых клеток, ученые смогли ускорить метаболизм, в результате чего излишки жира сгорали сами по себе.

По итогам опытов мыши потеряли половину своего веса, не снижая при этом количества потребляемой пищи и не увеличивая физической активности. По словам профессора Манолиса Келиса, возглавляющего исследование, мыши худели «день и ночь» благодаря «переключению» их метаболизма с режима накопления энергии на ее рассеивание.

Келис подчеркнул, что изучение человеческих жировых клеток, также проведенное им и его коллегами, показало, что у людей этот процесс сгорания жира, вероятно, будет проходить аналогичным образом.

С точки зрения ученых, их открытие может стать прорывом в области лечения ожирения.

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