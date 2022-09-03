Ученые назвали хлеб, который помогает уменьшить жир на животе

19:42, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Новое исследование, предполагает, что простая замена хлеба может нанести решающий удар по жиру на животе.

Жир на животе, который также известен как висцеральный жир, может увеличить риск хронических осложнений, поэтому крайне важно его уменьшить.  И ученые уверяют, что в этом может помочь замена привычных вам хлебных изделий на цельнозерновой пшеничный хлеб.

Об этом сообщает издание Express.

В исследовании, проведенном в Японии, изучалось влияние потребления цельного зерна пшеницы на параметры висцерального жира. В нем принимали участие 50 японцев.

В течение 12 недель одной группе людей давали цельнозерновой пшеничный хлеб, а второй — рафинированный пшеничный хлеб.

Образцы крови брали каждую шестую неделю, а также делали компьютерную томографию, которая использует рентгеновские лучи и позволяет подробно увидеть изображения внутренней части тела.

У группы людей, которая употребляла цельнозерновой пшеничный хлеб, наблюдалось снижение количества висцерального жира. В то время как у тех, кто ел рафинированный пшеничный хлеб не произошло существенных изменений.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что диета из цельнозернового пшеничного хлеба привела к значительному и безопасному снижению висцерального жира с индексом массы тела ≥ 23 кг/м2.

По словам ученых, диета из цельнозернового пшеничного хлеба может способствовать предотвращению ожирения из-за висцерального жира.

Исследователи не установили, почему хлеб из цельнозерновой пшеницы способствует уменьшению жира на животе, но он является источником растворимой клетчатки. Это связано с тем, что растворимая клетчатка поглощает воду и образует гель, который помогает замедлить прохождение пищи через пищеварительную систему.

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Автор материала:
Тали Малкина
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