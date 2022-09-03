Ученые назвали хлеб, который помогает уменьшить жир на животе

Жир на животе, который также известен как висцеральный жир, может увеличить риск хронических осложнений, поэтому крайне важно его уменьшить. И ученые уверяют, что в этом может помочь замена привычных вам хлебных изделий на цельнозерновой пшеничный хлеб.

В исследовании, проведенном в Японии, изучалось влияние потребления цельного зерна пшеницы на параметры висцерального жира. В нем принимали участие 50 японцев.

В течение 12 недель одной группе людей давали цельнозерновой пшеничный хлеб, а второй — рафинированный пшеничный хлеб.

Образцы крови брали каждую шестую неделю, а также делали компьютерную томографию, которая использует рентгеновские лучи и позволяет подробно увидеть изображения внутренней части тела.

У группы людей, которая употребляла цельнозерновой пшеничный хлеб, наблюдалось снижение количества висцерального жира. В то время как у тех, кто ел рафинированный пшеничный хлеб не произошло существенных изменений.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что диета из цельнозернового пшеничного хлеба привела к значительному и безопасному снижению висцерального жира с индексом массы тела ≥ 23 кг/м2.

По словам ученых, диета из цельнозернового пшеничного хлеба может способствовать предотвращению ожирения из-за висцерального жира.

Исследователи не установили, почему хлеб из цельнозерновой пшеницы способствует уменьшению жира на животе, но он является источником растворимой клетчатки. Это связано с тем, что растворимая клетчатка поглощает воду и образует гель, который помогает замедлить прохождение пищи через пищеварительную систему.

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