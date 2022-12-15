Ученые назвали основную причину болезней сердца у женщин

Развитие сердечно-сосудистых заболеваний у женщин чаще всего связано с малоактивным образом жизни и сидячей работой.

Главной причиной роста сердечно-сосудистых заболеваний у женщин является сидячий образ жизни и отсутствие спорта.

Соответствующее исследование Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе опубликовано в Medical NewsToday.

Отмечается, что более половины женщин, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, не занимались спортом. Согласно исследованию, представительницы слабого пола в возрасте от 40 до 64 лет все больше пренебрегают физическими упражнениями.

По словам ученых, для предотвращения развития заболеваний сердца необходимо соблюдать здоровую сбалансированную диету и больше двигаться в течение дня. Занятия спортом вполне могут заменить вечерние прогулки.

Ранее Курсор писал, что назван необычный признак когнитивных нарушений у пожилых людей. Авторы новой работы отметили, что впервые в таком эксперименте задействовали реальные деньги, когда человек должен оценивать свои настоящие риски.

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