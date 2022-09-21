Ученые назвали овощи, которые способствуют долголетию

Овощи и фрукты, а также зелень и орехи должны составлять основу рациона.

Ученые из Кливлендской больницы в США назвали овощи, которые отличаются широким спектром пригодных свойств и содействуют долголетию.

Об этом пишет газета Express.

Как отмечает издание, в течение дня нужно употреблять пять порций овощей. В список самых полезных попали овощи из семейства крестоцветных: брокколи, брюссельская и цветная капуста, мангольд, брюква, репа, васаби, редис, хрен, кольраби, руккола, кресс-салат.

Они способны выводить пагубные вещества из организма, а при регулярном употреблении запускать обычный процесс самоочищения организма.

Также указанные овощи сокращают вероятность образования злокачественных опухолей и наступления несвоевременной гибели.

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