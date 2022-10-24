Ученые назвали самый полезный овощ для женщин

Ученые считают, что брокколи – идеальный «женский» овощ. Так как именно он относится к овощам, богатым питательными веществами.

К полезным свойствам брокколи для всех относят позитивное влияние на пищеварение, сердечно-сосудистую, иммунную системы, а также противовоспалительный и антиканцерогенный эффекты. Однако для женщин брокколи особенно полезны.

Об этом пишет podrobnosti.

Как сообщают исследователи, рак груди стал одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин за последнее время.

Американские ученые, проведя большую исследовательскую работу, пришли к выводу, что брокколи может остановить размножение раковых клеток.

Ученые выделили из брокколи вещество, которое назвали сульфатном, и, проделав опыты на лабораторных мышах, пришли к выводу, что это вещество уничтожает клетки рака, не нанося ущерба здоровым клеткам.

К сожалению, современные методы лечения онкологических заболеваний не могут полностью уничтожить раковые клетки, поэтому рецидивы заболевания появляются часто.

Но опыты с брокколи показали, что капусту надо употреблять тем женщинам, у которых есть предрасположение к онкологии молочной железы или матки.

Стоит отметить, что брокколи – идеальный женский продукт, так как в нем содержится множество растительных пигментов и антиоксидантов, включают в себя глюкобрассицин, каротиноиды и флавоноиды. В брокколи содержится значительное количество клетчатки, витамина С, калия, витамина B6 и витамина А.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.