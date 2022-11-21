Ученые назвали витамин, который снижает риск 11 видов рака

Ученые и медики советуют следить за тем, чтобы в рационе взрослых и детей было достаточно продуктов, богатых витамином С.

Китайские ученые уверены, что витамин С способен снизить риски развития множества серьезных болезней, в том числе и рака. Эксперты в ходе своего исследования проанализировали 3562 научных работ о взаимосвязи употребления витамина С и развития различных видов рака и пришли к выводу, что прием витамина снижает риски возникновения 11 видов заболевания.

Результаты исследования представлены в журнале Frontiers in Nutritio.

По оценкам ученых, потребление витамина C было связано с более низкой заболеваемостью раком мочевого пузыря, раком молочной железы, опухолями шейки матки, раком эндометрия, раком пищевода, раком желудка, глиомой, раком легких, раком поджелудочной железы, раком предстательной железы, почечно-клеточным раком и общей частотой рака. В связи с этим исследователи совеуют всем без исключения ежедневно употреблять не менее 200 мг аскорбиновой кислоты.

Важно оговорится, что такую дозу витамина человек вполне может получить при сбалансированном питании, никакие аптечные добавки не нужны. Специалисты подчеркнули, что основным источником витамина С являются фрукты и овощи, а с ними в организм человека попадают и другие полезные вещества. Таким образом, все они в комплексе с аскорбиновой кислотой могут давать противораковый эффект и укреплять защитные силы организма в целом.

«Курсор» писал ранее, что бег является одним из самых популярных видов физической активности, которая приносит здоровью неоценимую пользу, в частности сердечно-сосудистой системе.