Ученые обнаружили способность недосыпа изменять восприятие людей

Группа исследователей установила, что недостаток сна препятствует нормальному восприятию лиц окружающих людей.
Результаты исследования публикует издание The Journal of Neuroscience.
Такие выводы были получены в ходе эксперимента: 18 участникам предложили рассмотреть 70 фотографий людей и описать эмоции, которые появляются от их просмотра. Первый раз фото были показаны утром после полноценного сна, после участники смотрели на них после 24-часового отсутствия сна.
В результаты, ученые выяснили, что при длительном недосыпе участники эксперимента описывают людей на фото как более агрессивных, даже в случае, если они имели весьма миролюбивое выражение лица.
Эксперты советуют учесть это молодым родителям, которые из-за острой нехватки сна в первое время могут неправильно трактовать выражение лица и эмоции своего ребенка.
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