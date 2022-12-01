Ученые определили неожиданную причину лишнего веса и переедания

Наше физическое состояние зависит от уровня химических веществ в голове и именно они часто влияют на наше поведение, в том числе, на желании постоянно есть.

Ученые определили новую, неожиданную причину переедания. По их словам, у страдающих от ожирения людей выявлен пониженный уровень опиоидов в головном мозге.

Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Тhe Journal of Neuroscience.

Как объясняют специалисты, опиоиды — вещества, структурно похожие на морфин, имеющее успокаивающий и обезболивающей эффект. Также оно способно вызывать приливы эйфории.

Ученые при этом установили, что низкое количество опиоидов в организме человека является причиной переедания в большинстве случаев.

Дефицит опиоидов ведет к недостатку положительных ощущений и эмоций, которую человек склонен компенсировать при помощи самого простого источника удовлетворения – еды.

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