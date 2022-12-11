Ученые определили подсластитель, провоцирующий тревожность

Этот подсластитель добавляют в диетические напитки и продукты.

Учитывая, что регулярное употребление сахара негативно воздействует на организм, в мире стали популярными искусственные подсластители. И основным из них является аспартам. Эту пищевую добавку можно найти в составе различных диетических напитков, а также йогуртов, конфет и жевательных резинок. Но как показало новое исследование, этот подсластитель может провоцировать тревожность.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале PNAS.

Американские исследователи провели эксперимент на лабораторных грызунах. На протяжение 12 недель они держали мышей на диете с содержанием подсластителя в отношении 15 процентов от максимального суточного потребления человека.

Результаты эксперимента показали, что на 6-8 недели у подопытных мышей начали наблюдаться признаки тревожности, которая не только сохранилась до конца исследования, но еще и передалась следующему поколению самцов грызунов.

Потом ученые ввели им препарат диазепам, который используется для лечения тревожности у людей, и у мышей всех поколений перестали проявляться признаки тревожного поведения.

«Курсор» писал ранее, что искусственные подсластители имеют множество побочных эффектов, в частности увеличивают количество вредных бактерий в кишечнике.

Еще мы писали, что ученые назвали самый вредный продукт в рационе, который ускоряет старение и разрушает иммунитет. И им оказался обычный сахар.