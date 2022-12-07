Вызывают воспаление и ухудшают микробиом кишечника: чем не стоит заменять сахар

Искусственные подсластители имеют множество побочных эффектов, и одним из них является ухудшение уровня сахара в крови.

Сокращение потребления сахара — одна из первых вещей, которые мы делаем, когда хотим похудеть. Страдающие диабетом также ищут заменители сахара и часто обращаются к искусственным подсластителям. Они продаются как продукты, которые помогают похудеть и считаются безопасными для употребления диабетиками. Тем не менее, они не самый безопасный вариант для вас! Существуют также побочные эффекты искусственных подсластителей, включая ухудшение уровня сахара в крови.

Об этом говорится в статье на медпортале HealthShots.

Искусственные подсластители, также известные как некалорийные подсластители, используются в лекарствах, напитках, диетических продуктах и ​​средствах для полоскания рта. По данным Indian Journal of Pharmacology, они рассматриваются как альтернатива сахару, поскольку обеспечивают более интенсивную сладость или несколько калорий на грамм.

Они могут быть более или менее некалорийными, но имеют множество побочных эффектов, — сказала в Instagram тренер по интегративному здоровью и диетолог Неха Ранглани.

Искусственные подсластители вызывают воспаление

Воспаление вызвано тем, что они являются химическими веществами и ослабляют печень. Аспартам является одним из распространенных искусственных подсластителей. Если вы чувствительны к нему, ваша иммунная система может отреагировать на «чужеродное вещество», атакуя химическое вещество, что в конечном итоге вызовет воспалительную реакцию, согласно Arthritis Foundation.

Искусственные подсластители ухудшают резистентность к инсулину

Искусственные подсластители обманывают ваш мозг, заставляя его думать, что вам предстоит съесть что-то сладкое. Это, в свою очередь, сигнализирует о высвобождении инсулина, тем самым влияя на уровень сахара в крови. Употребление искусственных подсластителей приводит к высвобождению инсулина из поджелудочной железы, который ошибочно принимается за глюкозу, поскольку они сладкие на вкус. Это повышает уровень инсулина в крови, что затем приводит к снижению активности рецепторов из-за резистентности к инсулину.

Искусственные подсластители ухудшают микробиом кишечника

Кишечный микробиом относится ко всем микробам в вашем кишечнике, и на него влияют искусственные подсластители, поскольку они увеличивают количество вредных бактерий в кишечнике.

Искусственные подсластители вызывают увеличение веса

Они не приводят к потере веса, но вызывают его увеличение, так как ослабляют вкусовые рецепторы, а натуральные сладкие продукты на вкус неаппетитны, поэтому вы в конечном итоге съедаете больше.

Ранее Курсор писал, что названы рецепты, которые могут помочь уменьшить боль при артрите или предотвратить его.