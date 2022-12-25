Ученые придумали гель, который мгновенно останавливает кровотечение

Гель не токсичен и не оказывает значимого воздействия на организм.

На сегодняшний день есть множество средств, с помощью которых можно быстро остановить кровотечение, но у всех их есть недостаток, он заключается в неудобстве удаления после выполнения своей функции. Однако, американские медики решили устранить эту проблему и придумали более удобное средство к применению.

Об этом сообщает Институт биомедицинских инноваций Терасаки.

Исследователи создали гель, в составе которого есть термочувствительный поли(N-изопропилакриламид). Лапонит, коагулирующий агент, был добавлен для придания композитному гидрогелю способности разжижаться под давлением и быстро восстанавливать свойства. Эксперты получили материал, который становится твердым под действием тепла человеческого тела после его применения. И под воздействием холодного солевого раствора он вновь превращается в жидкость и легко смывается.

Медики отмечают, что гель не обладает токсичными свойствами и безопасен для организма.

«Курсор» писал ранее, что исследователи со всего мира ищут все новые способы, с помощью которых можно вылечить онкологические заболевание. Недавно группа индийских и американских экспертов создала белковый гель с атомами радиоактивного йода-131. Предполагается, что с его помощью можно бороться с раком поджелудочной железы.

Еще мы писали, что американские исследователи представили смарт-пластырь, который с помощью электростимуляции способствует быстрому заживлению ран.