Ученые рассказали, есть ли срок годности у любви

Любовь — это распространенная и знакомая эмоция, которую испытывают многие люди во всем мире.

Любовь пересекает культуры и языки, объединяет людей, которые, возможно, никогда не встречались, и является мощным источником вдохновения. Как и многие другие человеческие качества, любовь возникла в результате эволюционной потребности.

Бенджамин Кавеладзе, докторант психологии, глубоко исследовавший эволюционный механизм любви, объяснил свои выводы в статье в The Conversation. Он приводит интересную аналогию — подписание договора аренды. Он говорит, когда вы подписываете договор аренды, арендатор всегда может найти лучшую квартиру, а арендодатель может найти арендаторов, которые будут платить больше, но этот процесс настолько раздражает, дорог и утомителен для обеих сторон, что они предпочитают долгосрочные обязательства в рамках соглашения, которое не идеально, но удовлетворительно.

Подписанный контракт дает необходимую гарантию, которая не позволит искушениям и другим предложениям разрушить это полезное соглашение. Любовь, объясняет он, это не что иное, как «полезная договоренность» с эволюционной точки зрения.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что люди эволюционировали, предпочитая моногамные отношения в течение периода времени. Это эволюционное преимущество, которое способствовало выживанию и процветанию человеческой расы, хотя приверженность одному партнеру не так проста, поскольку могут быть варианты получше. Но поиск идеального партнера — сложная задача как в современную эпоху, так и десятки тысяч лет назад.

Чтобы решить проблему обязательств и успешно передать гены человека будущим поколениям, эволюция, возможно, создала любовь как «биологическое соглашение об аренде». Это эмоция, которая решает проблему принятия обязательств, а также обеспечивает особенно ценное вознаграждение взамен.

Всем известно, что если бы в мире не было любви, пары, наверное, не терпели бы друг друга так сильно. Тем не менее, есть ученые, которые считают, что любовь возникла не только для поддержки размножения и продолжения рода.

Ученые, изучающие эволюцию влечения среди однополых пар, обнаружили, что романтические отношения могут обеспечить явные преимущества для выживания, даже не производя потомства. На протяжении всей истории человечества те, кто испытывал любовь и следовал ей, имели более высокие шансы на выживание независимо от того, были у них дети или нет.

Преимущество любви иногда приходит в ущерб нашему личному счастью или даже здоровому восприятию реальности. Многие люди, которые влюбляются, чувствуют, что им трудно ясно мыслить, что они видят вещи по-другому и иногда также испытывают больше страданий, чем удовольствия. Это верно в отношении разлуки, которая, по словам психологов, похожа на смерть и тяжелую утрату.

Когда любовь порождает сложные эмоции и вызовы, нужно помнить, что за известным советом «следовать своему сердцу» стоит четкая эволюционная логика, которая позволяет человечеству процветать и расти на протяжении стольких лет. Именно тот факт, что любовь «слепа», заставляет людей верить в чудеса и продолжать искать ее даже после бесчисленных разочарований.

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