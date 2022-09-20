Ученые рассказали, как можно обнаружить инопланетные миры

Когда дело доходит до поиска только что родившихся планет, которые находятся в десятках, если не в сотнях, а то и тысячах световых лет от нас, астроронам не часто везет.

Планеты формируются в густых облаках пыли и газа, известных как протопланетные диски, которые вращаются вокруг звезды. Таким образом, очень сложно наблюдать за молодыми планетами прямо через все это. Вместо этого ученые должны полагаться на подсказки, которые могут свидетельствовать о присутствии протопланеты, но большинство из этих подсказок в лучшем случае довольно косвенны.

Исследование было опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

Но Фэн Лонг, научный сотрудник Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов, обнаружил новую подсказку, которая может указывать на существование протопланеты: материал в точках Лагранжа.

Просматривая данные чилийской обсерватории ALMA, относящиеся к протопланетному диску LkCa 15, расположенному примерно в 518 световых годах от нас, она заметила «пыльное кольцо с двумя отдельными и яркими сгустками вещества, вращающимися внутри него».

«Один из этих пучков растянулся дугой, а другой принял комковатую форму. Эта дуга и комок разделены примерно на 120 градусов. Эта степень разделения не просто происходит — она важна математически», — говорится в заявлении Лонг.

Этот угол предполагает, что две группы материала расположены в двух точках Лагранжа. Когда два небесных тела, например, звезда и планета, гравитационно связаны, в пространстве есть пять точек, в которых их гравитация и орбитальное движение практически компенсируют друг друга. В этих точках Лагранжа, которые называются от L1 до L5, материал остается на месте, по существу, замороженным в пространство. Основываясь на наблюдаемом угле в 120 градусов между сгустками материала, Лонг подозревает, что они расположены в L4 и L5, а планета расположена под углом 60 градусов между ними.

«Мы видим, что этот материал не просто свободно плавает, он стабилен и имеет предпочтение, где он хочет быть расположен, исходя из физики и задействованных объектов», — сказала Лонг.

Современные астрономические технологии не позволяют Лонг подтвердить ее гипотезу, но она подозревает, что дальнейшие наблюдения LkCa 15 с помощью ALMA могут предоставить дополнительные доказательства в ее поддержку. До тех пор Лонг надеется, что другие будут использовать ее метод поиска обломков в точках Лагранжа, чтобы найти больше потенциальных протопланет.

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