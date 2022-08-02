Китайские медики рассказали, от каких продуктов надо отказаться, чтобы снизить риск возникновения деменции

В категорию вредной для мозга еды попадают безалкогольные напитки, соленые и сладкие снеки, мороженое, колбаса, жареная курица, йогурт, консервированная фасоль, кетчуп и майонез.

Группа ученых из Тяньцзиньского медицинского университета выяснили, что у людей, которые употребляют большое количество ультрапереработанных продуктов, повышен риск возникновения деменции.

Исследование опубликовано в журнале Neurology.

В рамках нового исследования были проанализированы данные более 72 тысяч людей в возрасте от 55 лет. Как оказалось, замена 10% ультрапереработанной пищи на такую же долю минимально обработанной пищи может привести к снижению риска развития деменции на 19 процентов.

Ометом, что к ультрапереработанным продуктам исследователи относят еду с высоким содержанием сахара, жира и соли, а также низким содержанием белка и клетчатки.

Как рассказал один из авторов нового исследования Ли Хуэйпин, продукты могут содержать пищевые добавки, которые оказывают негативное влияние на мышление и память.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что британский ученый рассказал, как нужно правильно принимать пищу. Люди неправильно принимают пищу, руководствуясь правилами этикета. Есть необходимо с открытым ртом и руками. По крайней мере, в этом уверен ученый из Оксфордского университета Чарльз Спенс.

Кроме того, Курсор писал, что медики назвали продукты, которые совершенно не подходят для ужина.

Еще напомним, что озвучен список продуктов, улучшающих обмен веществ.