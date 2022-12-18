Ученые рассказали, как влияет сахар на умственные способности детей

Частое употребление сахара может быть связано с такими последствиями для здоровья, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и нарушения памяти.

Совместное исследование американских ученых из университета Джорджии и университета Южной Калифорнии показало, что ежедневное употребление сахаросодержащих напитков в подростковом возрасте снижает способности к обучению и ухудшает память во взрослом возрасте.

Об этом пишет esoreiter.

Чтобы выяснить, как сахар воздействует на умственные способности, специалисты провели эксперимент на крысах. Молодым крысам давали обычную пищу и 11% раствор сахара, что сопоставимо с доступными сахаросодержащими напитками. Затем крысы должны были выполнить задачу, предназначенную для измерения эпизодической контекстной памяти.

Исследователи обнаружили, что у крыс, которые потребляли сахар в раннем возрасте, была нарушена способность быстро реагировать на новые объекты в привычной обстановке. Но эту задачу могли выполнить крысы, которым не давали сахар, говорит Эмили Ноубл, ведущий автор исследования.

Вторая задача, которую должны были выполнить крысы, измеряла функцию распознавания, и в этот раз сахар никак не повлиял на когнитивные способности животных.

Потребление сахара в раннем возрасте, по-видимому, выборочно ухудшает память и способности к обучению, сказала Эмили Ноубл. Он призвал родителей ограничить этот продукт в детском рационе.

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