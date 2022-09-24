Ученые рассказали, почему нежелательно часто питаться красным мясом

Чтобы сохранять здоровье и хорошее самочувствие, важно питаться сбалансировано. Основу рациона должна составлять растительная пища, а из мяса — стоит выбирать белые нежирные сорта.

Ученые пришли к выводу, что каждая порция красного мяса в день связана с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 11%, а обработанного мяса — на 15%.

Об этом сообщают podrobnosti.

Эксперты указывают, что употребление красного мяса связано с повышением уровня холестерина в крови, что является фактором риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Растительные источники белка не дают такого эффекта. Кроме того, в мясе высокое содержание насыщенных жиров и других веществ, которые также плохо влияют на здоровье сердца.

В продуктах из обработанного мяса обычно высокое содержание соли, которая может вызвать повышение артериального давления.

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