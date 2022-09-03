Ученые рассказали, почему опасно спать больше 10 часов подряд

Продолжительный ежедневный сон может указывать на определенные заболевания. Постоянное желание спать должно стать поводом посетить врача и пройти полное обследование.

Взрослому человеку требуется в среднем 7-8 часов ежедневного сна, чтобы хорошо чувствовать себя и быть полным энергии в течение всего дня. Постоянные недосыпы вредят организму, провоцируя различные сбои в его работе. Но и если часто спать по 10 и больше часов, можно в будущем столкнуться с неприятными последствиями.

Медики предупреждают, что даже после полноценного ночного отдыха вы испытываете нехватку энергии и сонливость, стоит проверить свое здоровье. Обычно причиной такого явления выступают депрессивные состояния и гиперсомния.

Последнее заболевание представляет собой нарушения сна, которое наравне с бессонницей требует лечения. Специалисты рекомендуют не игнорировать и депрессию. В подобном состоянии человеку требуется больше сна, нежели обычно, но проблема заключается в том, что чем дольше он остается в своей постели, тем больше усугубляется заболевание.

В итоге человека накрывает апатия, ему не интересно ничего из происходящего вокруг, любимые ранее занятия больше не дарят прежнего удовольствия, пациент полностью переключается на свое внутренне состояние, объясняют врачи.

При этом стоит обращать внимание не только на продолжительность своего сна. Некоторые симптомы во время ночного отдыха могут свидетельствовать о более опасных для жизни недугах. В первую очередь речь идет о заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Даже если человек спит не больше 8-9 часов подряд, но постоянно просыпается, стоит проверить сердце, поскольку зачастую пробуждения без видимой на то причины указывают на проблемы с самым важным органом человека.

Кроме того одышка очень опасна. Необходимо, чтобы члены семьи проследили, как вы спите, и при обнаружении проблем с дыханием важно незамедлительно обратиться к специалисту, так как существует высокий риск сердечной недостаточности.

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