Ученые рассказали, сколько фруктов и овощей нужно есть каждый день

Исследователи установили, что для поддержания здоровья стоит употреблять не менее 375-500 грамм растительной пищи ежедневно. Именно такое питание должно составлять основную часть рациона.

Канадские ученые опубликовали результаты исследования, в котором приняли участие 135 тысяч добровольцев из 18 стран на пяти континентах планеты. Возраст испытуемых на момент начала эксперимента был от 35 до 70 лет.

В список попали люди разного достатка и социального положения. В среднем медики собирали информацию о каждом испытуемом в течение семи с половиной лет.

Как оказалось, для того, чтобы сохранить здоровье на долгие годы, нужно кушать не менее 375-500 граммов овощей, фруктов и бобовых в день.

Ученые пришли к выводу, что люди могут есть много овощей и фруктов, при этом, никакого вреда для здоровья это не несет, если рацион в целом сбалансирован. В ином случае, проблемы, вызванные недостатком полезных веществ, рано или поздно станут неизбежными.

Для того, чтобы сохранять здоровье, рекомендуется есть пять порций овощей, фруктов и бобовых. Овощи и фрукты лучше всего употреблять в сыром виде, а бобовые сохраняют свои полезные свойства при термической обработке.

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