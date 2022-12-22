Ученые рассказали, смогут ли люди поселиться на двух недавно открытых планетах

Международная группа ученых открыла две планеты, на которых когда-нибудь могли бы жить люди.

Международная звездная команда исследователей заявила в рецензируемом исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics, что они, возможно, только что нашли две потенциально обитаемые планеты, похожие на Землю.

Команда объяснила, что, хотя до сих пор было обнаружено много экзопланет (планет, которые вращаются вокруг звезды за пределами нашей Солнечной системы), которые имеют массу, подобную земной, и радиусы, подобные земным, их гораздо меньше в том, что ученые называют обитаемым зоны (habitable zones, HZ). Обитаемые зоны — это области, в которых, согласно исследованию, «на поверхности планеты» может существовать жидкая вода.

Затем исследователи с гордостью представили свое открытие еще двух экзопланет с массами, подобными Земле, на орбите вокруг звезды, близкой к нашей Солнечной системе, обе в HZ звезды.

«Кажется, природа стремится показать нам, что планеты, подобные Земле, очень распространены», — сказал первый автор исследования Алехандро Суарес Маскареньо из Канарского института астрофизики.

По его словам, эти две планеты, добавленные в список других пригодных для жизни планет, составили общий список из семи открытых на данный момент.

Звезда, вокруг которой вращаются две планеты, называется GJ 1002 и находится менее чем в 16 световых годах от нашей Солнечной системы. Планете, расположенной ближе к звезде, требуется около 10 дней, чтобы совершить полный оборот по орбите, а внешней — чуть больше 21 дня.

Исследователи пришли к выводу, что эти две планеты являются отличными кандидатами на то, чтобы однажды стать заселенными людьми.

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