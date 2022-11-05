Ученые разрабатывают вакцину от рака с использованием «зомби-клеток»

Вакцина против рака могла бы стать чем-то вроде Святого Грааля для современной медицины, и неудивительно, что на достижение этой цели направлено много работы.

Некоторые методы могут быть терапевтическими, борьбой с раком, который уже присутствует у пациента, в то время как другие могут быть профилактическими, предназначенными в первую очередь для снижения риска образования рака. В любом случае, эти вакцины будут работать, стимулируя иммунную систему распознавать рак.

Ученые из Института исследований в области биомедицины (IRB) в Барселоне разработали новый тип противораковой вакцины. Предыдущие версии были разработаны для стимуляции иммунного ответа путем введения мертвых опухолевых клеток, но в новом исследовании команда добилась большего успеха, используя раковые клетки в спящем состоянии, известном как старение.

Исследование было опубликовано в журнале Cancer Discovery.

По мере того, как клетки стареют и накапливают повреждения ДНК, они в конечном итоге достигают точки, в которой перестают делиться, но вместо того, чтобы отмирать, остаются бездействующими. Эти так называемые стареющие (или «зомби») клетки участвуют во многих симптомах старения, но они, по-видимому, являются защитным механизмом против рака, который по существу представляет собой неконтролируемое деление клеток.

Поэтому для нового исследования команда IRB исследовала, можно ли использовать стареющие опухолевые клетки вместо мертвых для стимуляции иммунного ответа. В конце концов, у них все еще есть те же маркеры, которые ищут иммунные клетки, но без риска их роста и деления.

Ученые вакцинировали здоровых мышей стареющими опухолевыми клетками, а через неделю им ввели живые клетки меланомы или рака поджелудочной железы. Выяснилось, что количество мышей, у которых развились опухоли, было значительно меньше в группе, получившей стареющие опухолевые клетки, по сравнению с контрольной группой, которой привили раковые клетки в процессе умирания.

Команда также вводила вакцины стареющих клеток мышам, у которых уже развились опухоли, и также обнаружила некоторые улучшения, хотя и не в такой степени, как профилактическое лечение. Более тщательное изучение показало, что стареющие клетки очень эффективно стимулировали важные иммунные клетки — дендритные клетки и Т-клетки CD8 — против рака.

«Наше исследование пришло к выводу, что индукция старения опухолевых клеток улучшает распознавание этих клеток иммунной системой, а также увеличивает интенсивность генерируемого ими ответа. Так что наши выводы очень позитивны», — сказала Инес Марин, первый автор исследования.

Ученые отметили, что результаты на животных моделях не всегда применимы к людям, поэтому предстоит еще много работы. В настоящее время команда проверяет, насколько хорошо вакцина из стареющих клеток может работать в сочетании с иммунотерапевтическим лечением.

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