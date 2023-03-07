Ученые создали «космический салат» для астронавтов на орбите

Ученые из Университета Аделаиды разработали рецепт космического салата, который может стать идеальным дополнением к диете космонавтов на Международной космической станции. Этот салат содержит шесть-восемь различных культур, которые могут быть выращены в условиях микрогравитации.

Об этом сообщается на сайте австралийского вуза.

Так, смесь из шести-восьми культур, включая соевые бобы, ячмень, мак, листья капусты кали, батат, арахис и семечки, была оценена добровольцами как вкусная и питательная. Профессор Волкер Гессел отметил, что существует десятки культур, которые могут удовлетворить потребности астронавтов в питательных веществах, и исследователи разработали вычислительную модель для определения лучшей комбинации растений для «космического салата».

Цель заключается в том, чтобы обеспечить персонал космических станций правильным и полноценным питанием с помощью «космического салата», который может помочь сохранить их здоровье в неблагоприятных условиях. Астронавты, работающие в космосе, часто отказываются от своих любимых блюд и еды во имя своих миссий и задач, поэтому разработка правильного питания для них является крайне важной.

«Мы смоделировали смесь из шести-восьми культур, которые обеспечивают все необходимые питательные вещества, в которых нуждается астронавт», – заявил профессор Волкер Гессел.

Важность влияния пищи на настроение была учтена в проекте, где ученые учитывали не только вкус и консистенцию, но и цвет и свежесть продуктов. Они стремятся разработать системы и компоненты космического хозяйства, которые удовлетворят пищевые и психологические потребности астронавтов во время долгосрочных космических миссий.

Новое блюдо может быть произведено на Международной космической станции. Следующим шагом исследования станет использование цифрового моделирования близнецов для проектирования систем роста растений и камер, способных выращивать культуры в космосе.

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