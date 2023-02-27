Ученые насчитали 59 планет, которые могут быть пригодными для жизни

Исследователи на протяжение десятилетий изучают космическое пространство, пытаясь найти как внеземные цивилизации, так и планеты, которые бы подходили людям для жизни, потому что на Земле в будущем могут произойти серьезные изменения. И на сегодняшний день ученые насчитывают 59 таких небесных тел, расположенных вокруг Солнечной системы.

Об этом пишет GQ.

Открытия исследователей со всего мира просто поражают, ведь 30 лет назад мы даже не подозревали о том, что вне нашей системы могут существовать планеты, а сейчас открыто более 5200 экзопланет. И у 59 из них есть характеристики, например, наличие воды, твердой почвы и приемлемой температуры, которые делают их потенциально пригодными для жизни людей.

Ученые рассказали, что, например, обнаружили четыре небесных тела с твердой поверхностью, похожей на нашу, и они расположены на идеальном расстоянии от своей звезды: не слишком далеко, чтобы замерзнуть, и не слишком близко, чтобы сгореть. Еще две планеты находятся в списке миров с самым высоким индексом подобия Земле.

«Курсор» писал ранее, что у Юпитера — крупнейшей планеты Солнечной системы астрономы недавно обнаружили еще 12 спутников, которые раньше не попадались им на глаза.

Еще мы писали, что команда немецких ученых из Института астрономии Макса Планка обнаружила новую планету, которая потенциально может быть пригодной для жизни. Ею оказалась скалистая экзопланета под названием Wolf 1069b.

Напомним, что ученые нашли планету, которая вращается вокруг своей оси так быстро, что новый год начинается на ней каждые 5 дней. Она похожа на наш Юпитер, но ее масса в три раза выше.