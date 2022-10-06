Ученые спрогнозировали появление следующего суперконтинента мира

Общая картина геологической истории Земли за последние 2 млрд лет состоит в том, что континенты сближаются, а затем распадаются каждые 600 млн лет или около того.

Будущее воссоединение неизбежно, но геологи уже давно спорят, произойдет ли оно, когда западные побережья Америки впадут в Азию, или их восточные побережья воссоединятся с Европой и Африкой. Новое исследование пришло к выводу, что глубоко внутри Земли произошли фундаментальные изменения, поэтому теперь возможен только первый сценарий.

Работа была опубликована в National Science Review.

Объединение континентов оставляет большую часть мира, за исключением редких островов, единым огромным океаном. Во времена Пангеи, последнего универсального суперконтинента, он был известен как Панталасса. Как только континенты начинают распадаться, в мире появляется два или более больших водоема: внутренние, окруженные расширяющимися массивами суши, и внешние, в которые движутся континенты. Атлантический и Индийский океаны — остатки прежних внутренних морей, а Тихий океан — то, что стало Панталассой через внешний океан.

Новые суперконтиненты могут образовываться в результате закрытия внутренних или внешних океанов. По крайней мере, это то, что, как утверждает профессор Чжэн-Сян Ли из Кертинского университета, было возможно в прошлом. Однако теперь Земля достигла точки, когда закрыться могут только внешние океаны, заключают Ли и соавторы в исследовании, что делает гибель Тихого океана неизбежной.

В настоящее время Атлантический океан растет со скоростью несколько сантиметров в год, в то время как Тихий океан сжимается с такой же скоростью, поэтому легко экстраполировать закрытие того, что сейчас является крупнейшим океаническим бассейном в мире. Геологи сделали это ранее, назвав его Амасией, которому, как сказал Ли, потребуется 280 млн лет, чтобы сформироваться из кусков Пангеи при нынешних темпах. Однако в прошлом такие тенденции иногда менялись на противоположные, когда континенты снова сходились вместе, подобно гармошке, чтобы снова закрыть внутренний океан.

Это, как утверждает газета, больше невозможно. Моделирование авторов предполагает, что движения континентов сильно зависят от прочности океанической коры между ними. Только когда кора прочна, континенты могут изменить направление и воссоединиться через молодые внутренние океаны.

Как ни странно, по мере охлаждения мантии океаническая кора, формирующаяся на ней, становится тоньше и, следовательно, слабее. Ли и его соавторы обнаружили, что около 540 млн лет назад температура Земли понизилась настолько, что кора ослабла до такой степени, что подобные инверсии больше не могут происходить. Поэтому Амасия — да и все будущие суперконтиненты — будут образованы переходом через внешний океан.

Наряду с движением Америки на запад и миграцией Азии на восток, Австралия будет двигаться на север, пока не столкнется с Индонезией и не будет перенесена в нынешнюю южную часть Тихого океана.

Антарктида уже давно закреплена на дне мира, но Ли сказал, что ее будущее движение «трудно сказать». Тем не менее, он считает, что, скорее всего, он также переместится в Тихий океан, добавив, что зона, в которую он может перейти, «похоже, уже формируется в направлении Новой Зеландии».

Некоторые предыдущие предсказания предполагали, что Амасия соберется вокруг Северного полюса, создав огромную ледяную шапку и охладив планету. Однако, Ли считает, что широты больших континентов вряд ли изменятся. Это не означает, что Земля останется такой же гостеприимной, какой она была во время нашей эволюции.

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